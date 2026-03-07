Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla Vahdettin Köşkü'ndeki iftar programında bir araya geldi. Bir kız çocuğu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve Gazze'de yaşanan drama dikkati çekmek için yazdığı şiiri okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiiri okuyan çocuğu, 'Sen ne güzelsin, şiirin ne güzel' diyerek tebrik etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki programda çocuklarla sohbet ederek onlarla yakından ilgilendi.

Yaşları 7 ila 12 arasında değişen 23 çocuk, program vesilesiyle kendilerine özel hazırlanan Hacivat-Karagöz oyununu izledi. Çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve çikolata ikram edildi. Çocuklar, geçen hafta 72 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de kutladı. Bir kız çocuğu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve Gazze'de yaşanan drama dikkati çekmek için yazdığı şiiri okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiiri okuyan çocuğu, 'Sen ne güzelsin, şiirin ne güzel' diyerek tebrik etti.

'Kabe'de Hacılar' isimli ilahiyi seslendiren çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maşallah' diyerek karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların Togg'la ilgili sorularını cevaplarken, Emine Erdoğan da sohbeti sırasında çocukların merak ettiği sorulara cevap verdi. Bir çocuğun 'Sıfır Atık' konusundaki sorusu üzerine Emine Erdoğan, 'Dünyadaki kaynakları hepimize yetecek şekilde kullanalım. Çöplerimizi, dökülen yaprakları kompost yaparak gübre elde ediyoruz. Bu sayede kimyasal gübreden uzaklaşıyoruz' diye konuştu. Emine Erdoğan, yapılan araştırmalarda balıklarda bile plastiğe rastlandığının ortaya çıktığını aktararak, 'Plastiklerden korunacağız. Bu sayede daha da doğal yaşayacağız' ifadesini kullandı.

Çocuklar, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a, 'Tayyip amca, Emine teyze, sizinle iftar açmak çok güzel. Sayenizde sıcacık yuvalarda kalıyoruz, sevgiyle büyüyoruz' ifadelerinin yer aldığı şükran bildiren mektuplarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonunda çocuklara giysi ve kırtasiye malzemelerinden oluşan paketleri hediye olarak verdi.