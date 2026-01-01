2026 yılında resmi tatiller yıl boyunca dinlenme, seyahat etme ve aileyle vakit geçirme fırsatı sunan özel günlerden oluşur. Bu tatilleri önceden bilmeniz hem iş hem sosyal yaşamınızı daha verimli planlamanıza yardımcı olur.

BURSA (İGFA) - 2026 yılı günlük yaşam planlamalarınızı, iş ya da okul programlarınızı daha düzenli şekillendirmenize yardımcı olan resmi tatil günleriyle önünüze geniş bir takvim sunmak istedik.

Yıl boyunca farklı dönemlere yayılan tatiller sayesinde dinlenmeye zaman ayırabilir, aile ziyaretleri yapabilir, kısa tatil rotaları oluşturabilir ya da kişisel ilgi alanlarınıza yönelme fırsatı bulabilirsiniz.

Resmi tatillerin yanı sıra öğrencilerin merakla beklediği 15 günlük yarı yıl tatili 2026 yılında 19 Ocak ile 1 Şubat arrasında, ikinci dönem ilk ara tatil dönemi ise 16-22 Mart tarihlerinde olması beklenirken, öğrencilerin yaz tatillerine kavuşacağı tarih ise 26 Haziran olacak.

İşte 2026 yılındaki resmi tatil günleri...

1 OCAK YILBAŞI

Her yıl olduğu gibi 2026'da da 1 Ocak perşembe günü yeni yılı karşıladığınız resmi tatil olarak takvimde yer alır. Bu gün, bir önceki yılın yoğunluğunu arkanızda bırakmanıza ve yeni yıla enerjik başlamanıza yardımcı olabilir. Çoğu kişi bu tatili aile ziyaretleriyle, kısa seyahatlerle veya kişisel ilgi alanlarına zaman ayırarak değerlendirir.

20-23 MART RAMAZAN BAYRAMI

2026 yılında ramazan ayının ardından kutlanan Ramazan Bayramı Mart ayına denk gelir. Bayram arefesi 19 Mart Perşembe yarım gün olarak başlarken bayramın üç günü 20 Mart Cuma ile 22 Mart Pazar tarihleri arasında resmi tatil olarak işlenir. Bu dönem ilkbaharın başlangıcına yakın olduğu için çoğu kişi tarafından yılın ilk uzun tatil fırsatı olarak görülür. Havaların ısınmaya başladığı bu dönemde şehir dışı ziyaretler, doğa gezileri ya da aile buluşmaları için ideal bir zaman dilimi oluşur.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocukların neşesini kutladığı özel bir gün olarak takvimde önemli yere sahiptir. Bu anlamlı gün geleceğin teminatı olan çocuklara armağan edildiği için toplum genelinde coşkuyla karşılanıp çeşitli etkinliklerle değerlendirilir.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

Dayanışma ve emeğin değerinin hatırlandığı 1 Mayıs toplumdaki dayanışma bilincini güçlendirir. Çeşitli etkinlikler ve kutlamalarla emekçilerin katkıları saygıyla anılır. Bu resmi tatil gününde genelde devlet kurumları kapalı olur.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

19 Mayıs 2026 tarihinde kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hem gençlerin hem de öğrencilerin sosyal etkinliklerini artırdığı özel bir gündür. Spor müsabakalarından kültürel etkinliklere kadar pek çok alanda aktif bir atmosfer görebilirsiniz. Bu tatilin hafta içine denk gelmesi çalışanlar için kısa mola, öğrenciler için ise eğitim sürecinde nefes alma imkanı sunar.

27-30 MAYIS KURBAN BAYRAMI

26 Mayıs Salı yarım gün arefe ile başlayan Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba ile 30 Mayıs Cumartesi arasında dört tam gün olarak kutlanır. Bu da 2026 yılı içinde en uzun tatillerden birini oluşturur. Uzun tatil süresi hem şehir dışı seyahat planları oluşturmak isteyen kişiler için hem de aile ziyaretlerine ağırlık vermek isteyenler için önemli bir fırsat sunar.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 Temmuz 2026'da kutlanan Demokrasi ve Millî Birlik Günü yakın tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini hatırlamayı ve toplumsal birlik duygusunu tazelemeyi amaçlar. Bu günün resmi tatil olması anma etkinliklerine katılımı kolaylaştırır. Ayrıca vatandaşların günün anlam ve önemine uygun şekilde program yapmasına imkan tanır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos Zafer Bayramı yazın son günlerine yaklaşan dönemlerde moral yükselten bir resmi tatil olarak öne çıkar. Bu gün hem tarih bilincini pekiştirip hem de yaz ayının son tatil fırsatlarından birini sunar. Hafta içine denk gelen Zafer Bayramı çoğu kişi tarafından kısa seyahatler veya şehir içi etkinliklerle değerlendirilir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim 2026'da kutlanan Cumhuriyet Bayramı yılın son resmi tatili olma özelliği taşır. Toplumsal yaşamda son derece önemli bir yere sahip olan bu gün coşkulu kutlamalarla geçer. Hemen her şehirde konserler, yürüyüşler ve resmi törenler düzenlenir. Bu tatil yılın son dönemine girerken moral ve motivasyon sağlayan özel bir gün niteliği taşır.