Çorum Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Artık belediyeye bağlı tüm birimlere ulaşım 153 Çağrı Merkezi üzerinden sağlanacak.

ÇORUM (İGFA) -Vatandaşlar; talep, öneri ve ihbarlarını tek bir telefon numarası olan 153 üzerinden kolayca iletebilecek.

Belediyeye ulaşımı daha hızlı, düzenli ve etkin hâle getiren sistem sayesinde başvurular kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendirilecek, süreçler anlık olarak takip edilecek.

WHATSAPP HATTI DA AKTİF

Öte yandan, vatandaşlar 0501 100 19 19 numaralı whatsapp iletişim hattı üzerinden de taleplerini iletebiliyor. Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü verilerine göre, yıl boyunca vatandaşlardan gelen 16 bin 257 talep ve mesaja geri dönüş sağlandı.