Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia ile 2026 yılı Hac Protokolü'nü imzaladı.

ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, beraberindeki heyetle birlikte 2026 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin temaslarda bulunmak üzere Cidde'ye gitti.

Burada Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia ile bir araya gelen Başkan Arpaguş, yaptıkları görüşmede Türk hacı adaylarına sunulan hizmetlerin değerlendirmesi yapıldı.

Görüşmelerin ardından 2026 yılı Hac Protokolü, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia tarafından imzalandı.

Törende, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Türsab Temsilcisi Diyaeddin Şahin, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan ve diğer davetlilerde hazır bulundu.