Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Bakü'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakü'de gerçekleşen görüşmede Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler, ticaret, enerji ve savunma sanayii gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi konuları gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri her alanda daha ileri taşımak için gayret gösterdiklerini belirtti. Erdoğan, Pakistan'daki terör saldırılarını ve Pakistan- Afganistan arasındaki gerilimi yakından takip ettiklerini, iki ülke arasında sağlanan ateşkesin korunmasının önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Türkiye'nin ev sahipliğinde sürdürülen görüşmelerin kalıcı istikrar sağlaması yönündeki temennisini dile getirerek, sürece katkı sunmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının önemine dikkat çekerek, konunun Birleşmiş Milletler zemininde kararlılıkla takip edilmesi gerektiğini ifade etti.