İzmit Belediyesi, 28-29-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 14. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali öncesinde üreticilerle bir araya gelerek hazırlık sürecini başlattı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kentin geleneksel değerlerinden biri olan pişmaniyeyi ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlediği 14. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali için hazırlık sürecini başlattı. 28-29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan festival öncesinde ilk değerlendirme toplantısı yapıldı.

FESTİVALİN İÇERİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, pişmaniye üreticileriyle bir araya gelerek festivalin içeriği, üreticilerin sürece katılımı ve etkinlik alanında kurulacak stantlara ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, festivalin yalnızca eğlence odaklı değil; aynı zamanda kentin ekonomik ve kültürel değerlerini öne çıkaran bir organizasyon olması gerektiği vurgulandı.

Başkan Hürriyet, İzmit'in simgelerinden biri olan pişmaniyenin daha geniş kitlelere tanıtılması için festivalin önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, üreticilerin görüş ve önerilerinin programın şekillenmesinde belirleyici olacağını ifade etti. Festival kapsamında konserler, dans gösterileri, kültürel etkinlikler ve atölye çalışmaları gibi birçok etkinlik planlanıyor. Üreticiler, festivalin hem sektöre hem de kentin tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, sürece dahil olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

GENİŞ KATILIM

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür, Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk ile müdürlük personelleri de katıldı. Katılımcılar, organizasyonun her yönüyle güçlü ve katılımcı bir yapıda hayata geçirilmesi için koordineli çalışma yürütüleceğini dile getirdi. Toplantıda ayrıca İpek Pişmaniye'den Eda Canigeniş, Simay Pişmaniye ve 41 Şekerleme'den Fuat Mandil, İzmit Can Pişmaniye'den Naci Küçük, Öz Can Pişmaniye'den Yaşar Can, Kar Pişmaniye ve Üçcan Pişmaniye'den Yaşar Üçcan ile Önder Pişmaniye ve Ay Can Pişmaniye'den Sude Gizem Kanca da yer aldı.