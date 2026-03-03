Artvin Valisi Turan Ergün, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda görev yapan gümrük personelinin katılımıyla düzenlenen Türkiye-Gürcistan Dostluk Sofrası iftar programına katıldı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Sarp Sınır Kapısı'ndaki iftar programına, Artvin Valisi Turan Ergün'ün yanı sıra Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Tarım Bakanı Sayın Dennis Salukvadze, Maliye ve Ekonomi Bakanı Sayın Ednar Nataridze, Batum Başkonsolos Vekili Sayın Banu Terzioğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan ve temsilcileri ile Sarp Sınır Kapısı'nda görev yapan gümrük personeli katıldı.

Vali Ergün, burada yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün gelişmesinin, iki ülke arasındaki dostluk ve iyi komşuluk bağlarını daha da kuvvetlendirdiğini vurguladı. Vali Ergün, sınır kapısında görev yapan gümrük personeline çalışmalarında başarılar dileyerek hayırlı Ramazanlar temennisinde bulundu.