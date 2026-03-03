Keçiören Belediyesi, uluslararası iş birlikleri kapsamında özel gereksinimli bireylere yönelik anlamlı bir kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.

ANKARA (İGFA) - 'Sese Güç Ver' projesi, Balkan Youth Activism (B&A) ortaklığında; System&Generation ve Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) iş birliğiyle hayata geçirildi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Uluslararası birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) Kurum Müdürü Soner Gültekin, 'Bugün arkadaşlarımızın sergileyeceği gösteri sadece bir gösteriden ibaret değil. Akdeniz bölgesinden, Balkanlardan ve Avrupa'dan gelen arkadaşlarımızla birlikte kültürler arası diyaloğun somut bir göstergesini izleyeceksiniz. Azerbaycan'dan, Fransa'dan, Yunanistan'dan, Fas'tan, Arnavutluk'tan gelen arkadaşlarımız var. Bu projeyi burada onlarla birlikte icra edeceğiz. Özel olarak yurt dışından gelen arkadaşlarımıza, burada bulunan misafirlerimize ve engelli arkadaşlarımızla ailelerine ayrı ayrı geldikleri için çok teşekkür ediyorum.' dedi.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen özel gereksinimli bireylerin de eşlik ettiği program, müzik ve dansın evrensel diliyle renkli görüntülere sahne oldu. Gösteri boyunca engelli bireyler kimi zaman şarkı söyleyerek, kimi zaman dans ederek performanslarını sergiledi. Yurt dışından gelen katılımcılar da kendi kültürlerini yansıtan gösterilerle etkinliğe uluslararası bir boyut kazandırdı. Alkışlar eşliğinde gerçekleşen performanslar, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Gençler, proje kapsamınd, farklı ülkelere ait şarkı ve dansları öğrenerek kültürel etkileşim deneyimi yaşarken; sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle özgüvenlerini artırma fırsatı da buldu.

KÜLTÜREL ETKİLEŞİM VE ÖZGÜVEN PEKİŞTİRİLDİ

Keçiören'de hayata geçirilen, 'Sese Güç Ver' projesi engelli gençlerin sosyal hayata katılımlarını güçlendirmeyi ve kültürlerarası diyaloğu teşvik etmeyi amaçlıyor. Keçiören Belediyesi'nin önemli katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, kapsayıcı belediyecilik anlayışının ve toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği olarak dikkat çekti. Etkinliğin sonunda katılımcılara 'Teşekkür Belgesi' ve hediye takdim edildi.