Sanatseverler ‘French Delights’ sergisinde buluştu Sanatseverler ‘French Delights’ sergisinde buluştu

Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Venüs Sanat Galerisi tarafından düzenlenen “ 100’üncü Yıl Cumhuriyet Karma Resim Sergisi ” 21 Ekim tarihinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
Sergide usta ressamların suluboya, yağlıboya, karakalem ve pastel gibi farklı tekniklerde Atatürk çalışmaları yer almakta.  

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Eserleri yer alan sanatçılar; Arezou BEHRANG, Burhan ÖZER, Bülent KILIÇ, Celal GÜNAYDIN, Ersin BURAK,
Hicran ALİOĞLU, Mahmut Kemal ARSLAN, Mücella BALYEMEZ, Natali AYDAR,
Onur ARAS, Remzi İREN

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100’üncü Yıl Cumhuriyet Atatürk temalı karma resim sergisi 1 Kasım gününe kadar gezilebilecek.