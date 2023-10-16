Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Venüs Sanat Galerisi tarafından düzenlenen “ 100’üncü Yıl Cumhuriyet Karma Resim Sergisi ” 21 Ekim tarihinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sergide usta ressamların suluboya, yağlıboya, karakalem ve pastel gibi farklı tekniklerde Atatürk çalışmaları yer almakta.



Eserleri yer alan sanatçılar; Arezou BEHRANG, Burhan ÖZER, Bülent KILIÇ, Celal GÜNAYDIN, Ersin BURAK,

Hicran ALİOĞLU, Mahmut Kemal ARSLAN, Mücella BALYEMEZ, Natali AYDAR,

Onur ARAS, Remzi İREN



100’üncü Yıl Cumhuriyet Atatürk temalı karma resim sergisi 1 Kasım gününe kadar gezilebilecek.