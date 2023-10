Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle kırkıncı yılında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 28 Ekim-5 Kasım 2023 tarihleri arasında okurlar ile buluşmak için gün sayıyor. Fuarın Onur Yazarı Nermin Abadan Unat olurken, Ana Teması ise “Yaşasın Cumhuriyet” oldu.

Edebiyat dünyamızda uluslararası buluşma olanakları yaratan İstanbul Kitap Fuarı’na 2023 için “Hindistan” odak pazar ülkesi olarak belirlendi.

Ülkemizin en köklü edebiyat buluşması olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından 1982’den bu yana 40 yıldır düzenleniyor. Fuar, bu seneye dek 15 bin yayınevi ve sivil toplum kuruluşunu 12 milyondan fazla okur ile bir araya getirdi.

Yüzlerce yayınevinin ve binlerce yazarın okurlarla buluştuğu, 1987 yılında Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ilk onur yazarı seçilerek başlanan ve her yıl değerli edebiyat insanlarının onurlandırdığı fuarın bu yılki Onur Yazarı TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu tarafından, Türkiye'de iletişim bilimlerinin oluşumuna katkı veren öncü isimlerden, yazar, çevirmen, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci gibi birçok unvana sahip Prof. Dr. Nermin Abadan Unat olarak belirlendi.

Fuar süresince Unat’ın yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla çeşitli panel ve söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı da okurlarla buluşacak. Fuarın Ana Teması ise Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla “Yaşasın Cumhuriyet” olarak belirlendi. Temaya ilişkin olarak, 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyetin Yüzyılı Edebiyatı konu başlığı altında, yüzyılın şiiri, öyküsü, çocuk ve gençlik edebiyatı, romanı, denemesi –eleştirisi ve yayıncılığı ile ilgili de ilgi çekici söyleşiler gerçekleşecek, birbirinden değerli yazarlar okurlarla bir araya gelerek, fikirlerini paylaşacaklar.

Uluslararası Yayıncılar Birliği – IPA Başkanı Karine Pansa da açılış törenine katılacak ve ardından da Yayıncılıkta Gelişmeler konulu bir söyleşide konuşmacı olarak yer alacak.

400’den fazla kültür etkinliği düzenlenecek

Yurt içi ve yurt dışından birbirinden değerli yayınevlerini, yazarları ve okurları ağırlayacak olan İstanbul Kitap Fuarı, 10 salon ve toplam 40 bin metrekarelik alanda kurulacak. Fuara yurt içi ve yurt dışından 998 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak, 400’den fazla kültür etkinliği ve 2000’den fazla yazar imza günü düzenleyecek. Fuara 500 binin üzerinde ziyaretçinin yoğun ilgisi bekleniyor.

İllüstratörler Yayıncılar ile Buluşuyor

1 Kasım Çarşamba Günü ‘İllüstratör ve Yayıncı Buluşması’ gerçekleştirilecek olup, buluşma tüm çocuk ve gençlik yayıncıları ile illüstratörlerin katılımına açık olacaktır. Etkinlik kapsamında, yayınevi yetkilileri ile illüstratörlerin bir araya geleceği ikili görüşmelerde illüstratörler portfolyolarını doğrudan yayıncılara sunabilecek, işlerini tanıtma fırsatı yakalayabilecekler.

Yurt dışından yayınevleri katılıyor

Fuar kapsamında, 28-31 Ekim tarihleri arasında açık olacak uluslararası salonda bu sene yurt dışından Kuzey Makedonya, Almanya, Çin, Romanya ve İran’dan yayınevleri yer alacaklar. Bu yayınevleri uluslararası salonda yer alacak olan söyleşi alanında düzenleyecekleri söyleşiler ile ilgili ülkelerdeki yayıncılık pazarının durumu hakkında bilgiler paylaşacaklar.

Odak pazar ülkesi Hindistan oldu

TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, edebiyat dünyamızda uluslararası buluşma olanakları yaratan İstanbul Kitap Fuarı’nda 2023 için “Hindistan”ın odak pazar ülkesi olarak belirlendiğini söyledi. Buna ilişkin olarak Hindistan’dan gelecek olan yayınevlerini Fuarda ağırlamaya hazırlandıklarını belirten Ersözlü, “Buna ek olarak, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen ve kısa adı ‘TEDA’ olan ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi’ kapsamında 15 farklı ülkeden gelecek yayıncılar, katılımcı yayınevleri temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirecek, telif alışverişinde bulunacak. 29 Ekim 2023 Pazar günü Hindistan’dan gelecek yayınevleri ile Türk yayıncıların yer alacağı bir panel gerçekleşecek, panelde iki ülke arasındaki telif alışverişinin arttırılmasına yönelik fikirler paylaşılacak.” diye konuştu.

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, 5 Kasım 2023 Pazar akşamı 19.00’da sona erecek. Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve detaylı bilgilere http://istanbulkitapfuari.com/ adresinden erişilebilecek.

Nermin Abadan Unat Hakkında:

Viyana’da doğan Nermin Abadan Unat, ilköğreniminden sonra 1940’ta İzmir Kız Lisesi’ni, ardından 1944’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Bir süre Ankara’da Ulus Gazetesi’nde çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne ilk kadın asistan olarak giren Abadan Unat, 1955’te “Kamuoyu ve Etki Alanı” adlı teziyle doktor unvanını aldı. 1958’de siyaset bilimi dalında önce doçentliğe ve 1962’de profesörlüğe atandı. SBF’de Siyasal Davranış Kürsüsü’nü kuran Nermin Abadan Unat siyaset sosyolojisi ve kitle iletişim konularının dışında 1963’ten beri özellikle Türk dış göçüyle ilgili sorunlara eğildi, yurt içi ve yurt dışında çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi. Bu konuda Türkçe, Almanca, İngilizce kitaplar, makaleler yayımladı. Aynı zamanda kadın çalışmaları ile ilgilenen yazar, 1978-1999 yılları arasında Avrupa Konseyi Kadın- Erkek Eşitliği Komisyonu’nda Türkiye’yi temsil etti. Uzun yıllar, A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan yazar, 2016 yılına kadar da Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak dersler verdi.

Avrupa ve ABD’nin çeşitli üniversitelerinde konuk profesör olarak dersler veren Nermin Abadan Unat, 1967-1970 yılları arasında Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği’nin (IPSA) ikinci başkanlığını, 1978-1982 yılları arasında ise Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin genel başkanlığını yürüttü. 1978-1980 yılları arasında TBMM’de kontenjan senatörü olarak görev yapan Abadan Unat’a 1978 yılında Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından Yüksek Liyakat Ödülü, 1998’de Aydınlanmanın Kadınları, 2000’de Fullbright Yaşam Boyu Akademik Hizmet, 2004’de Kültür Üniversitesi Yürekli Kadın, 2006’da Marmara Yaşam Boyu Başarı, 2010’da İstanbul Beşiktaş Kent Konseyi Onurlu Yaşam, 2011’de ODTÜ Büyük Hizmet, 2012’de Vehbi Koç Vakfı Eğitim, 2014’de Bodrum Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 2015’de İÜ Kadın Araştırmaları Merkezi, 2016’da Ankara Mülkiyeliler Birliği Mülkiye Büyük Ödülü gibi ödüllere layık görülmüştür.

Türkçe ve yabancı dillerde yayımlanmış bazı kitapları şunlardır:

Halk Efkarı ve Etki Alanı – 1955

Bürokrasi – 1959

Anayasa Hukuku ve Siyaset Bilimi Açısından 1965 Seçimlerinin Tahlili- 1966

Batı Almanya’daki Türk İşçileri ve Sorunları- 1964

Göç ve Gelişme (Ruşen Keleş ile Birlikte) – 1976

Batı Avrupa ve Türkiye’de Basın Yayın Öğretimi – 1972

Turkish Workers in Europe – 1976

Women in Turkish Society – 1981

Türk Toplumunda Kadın – 1982

Women in the Developing World: Evidence from Turkey – 1986

Emancipation in Exile (Grety Mirdal ile birlikte)- 2015