İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda toplam 429 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin 35 ilde yürüttüğü operasyonlarda son 10 günde 354 şüphelinin yakalandığını, bu sabah İstanbul merkezli 15 ilde yapılan operasyonla birlikte toplam sayının 429'a ulaştığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi siber suçların engellendiğini belirterek vatandaşların korunmasının hedeflendiğini söyledi.

10 günlük operasyonlarda; 117 şüpheli tutuklanırken, 93 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Operasyonlarda toplam 1 milyar 52 milyon TL değerinde şirket, araç, konut, arsa, banka hesapları ve ziynet eşyalarına el konuldu.

İSTANBUL'DA 75 KİŞİ YAKALANDI

Bu arada İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 75 kişinin, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları kandırdığı, paravan şirketlere para transferi yaptırdığı ve elde ettikleri kazancı kripto para borsalarına aktardığı tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, 'Siber suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz' diyerek operasyonlara katılan tüm ekipleri tebrik etti.