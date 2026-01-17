Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Malatya'daki kura çekim törenine katıldı. Bakan Kurum, 'Allah'ın izniyle 'Ev Sahibi Türkiye' hedefimizde hiç kimseyi geride bırakmayacak, vatandaşımıza uzanan şefkat eli olmaya devam edeceğiz' dedi.

MALATYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekim töreni bugün Malatya'da yapıldı. Noter huzurunda 9 bin 659 konutun hak sahiplerinin belirlendiği kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

'TAM TAMINA 455 BİN YUVAMIZI DESTANSI BİR KARARLILIKLA TESLİM ETTİK'

Bakan Kurum, konuşmasında 6 Şubat depremlerinde Malatya ve beraberindeki 10 ilin derin bir acıyla sarsıldığını söyledi. Dünya tarihinin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını belirten Bakan Kurum, depremin hemen ardından başlatılan asrın inşa seferberliğine yönelik şunları anlattı: Karanlığın en koyu olduğu o dakikalarda bile ümitsizliğe düşmedik. Her gecenin bir sabahı vardır dedik. Devletimizle, milletimizle omuz omuza durduk. Kardeş olmanın ne demek olduğunu hep birlikte yeniden hatırladık, yaralarımızı birlikte sardık. Depremin ilk saatlerden şu dakikaya kadar tek bir an dinlenmedik, tek bir an durmadık. Bu büyük mücadeleyi, Türk milletinin yeniden diriliş hareketine; tarihimizin en büyük inşa seferberliğine dönüştürdük. İşte 20 gün önce, 27 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'da büyük bir onuru, büyük bir gururu yaşadık. Tam tamına 455 bin yuvamızı destansı bir kararlılıkla kardeşlerimize teslim ettik. Dile kolay. Rekor bir hızla neredeyse yarım milyon konut yaptık. Rekor diyorum. Çünkü saatte 23, günde 550 konut ürettik.

'2 MİLYON VATANDAŞIMIZI YIL BİTMEDEN YENİ YUVALARINA KAVUŞTURDUK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde depremzede vatandaşları yeni yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Bakan Kurum, '11 ilde bu kadar konutu eş zamanlı yapmak, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek Türkiye dışında hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş değildir. Hatırlayın o günleri. İnanmayanlar oldu, 'bu enkazın altında kalırlar' diye bekleyenler oldu. Bu iller 20 yılda ayağa kalkmaz diyenler oldu. Ama hamdolsun biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alnımızın akıyla verdiğimiz sözü tuttuk, yerine getirdik. 2 milyon vatandaşımızı yıl bitmeden yeni yuvalarına kavuşturduk' dedi.

'ASRIN İNŞASI TÜRKİYE'MİZİN BAŞARISIDIR'

Malatya'da 80 bin bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettiklerini vurgulayan Bakan Kurum, 'Belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, valimiz hep birlikte vatandaşımızı dinledik. İstedik ki tek bir vatandaşımız üzülmesin. Tek bir vatandaşımızın sorunu kalmasın. Burada hiçbir Malatyalı hemşerimin boynunun bükük kalmasına asla müsaade etmedim. Bundan sonra da etmeyeceğim. Şimdi Malatya'mız yeniden Doğu ile Batı arasındaki en canlı köprü olarak emin adımlarla geleceğe yürüyor. Şimdi Malatya'mız güzel köy evleriyle, tarihi Bakırcılar Çarşısı'yla, ecdat mirası Söğütlü Camisi'yle, yeni kent meydanı, valilik binasıyla istikbali selamlıyor. Geldiğimiz noktada; 'Asrın İnşası Malatya'nın başarısı, Türkiye'nin Başarısı' olmuştur. Bu sizin başarınız, bu bizim başarımız, bu Türkiye'mizin başarısıdır' ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞIMIZA UZANAN ŞEFKAT ELİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Kurum, bir yandan deprem bölgesinde ev ve iş yerlerinin tamamlandığını bir yandan da TOKİ ile inşa ettikleri sosyal konut sayısını 1 milyon 753 bine ulaştırdıklarını dile getirdi: 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk. Yetmez dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, deprem bölgesindeki inşaat tecrübemizi 81 vilayetimize yayacak, tüm Türkiye'ye kazandıracak Yüzyılın Konut Projesi'ni yapacağız dedik. Hatırlarsınız 'deprem konutları bitti ama deprem bölgesinde işimiz bitmedi. Sosyal konut projemizde de 11 ilimiz önceliğimiz olacak, dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olacak' demiştik. İşte bugün de bu sözümüzü tutuyor; 500 bin sosyal konutumuzun Malatya kuralarını çekiyor, hak sahiplerini belirliyoruz. 11 ilimize özel kontenjan ayırdık. Malatya'mızda 9 bin 659 dar gelirli vatandaşımızın hak sahipliği için kura çekeceğiz. Bu konutlarımızın 8 bin 500'ünü Malatya merkezde, 150'sini Akçadağ'da, 30'unu Arapgir'de, 50'sini Arguvan'da, 65'ini Darende'de, 300'ünü Doğanşehir'de, 40'ını Doğanyol'da, 300'ünü Hekimhan'da, 75'ini Kale'de, 70'ini Kuluncak'ta ve 79'unu ise Yazıhan'da inşa edeceğiz. Allah'ın izniyle 'Ev Sahibi Türkiye' hedefimizde hiç kimseyi geride bırakmayacak, vatandaşımıza uzanan şefkat eli olmaya devam edeceğiz.

'AİDAT ARTIŞLARI ENFLASYON ORANININ ÜZERİNDE OLMAYACAK'

Bakan Kurum, yüksek site aidatları sorununa karşı hazırlanan mevzuat düzenlemesi ve kanun taslağının TBMM gündemine geldiğinin altını çizdi: Sitelerdeki fahiş aidat problemine neşter vuracağımız düzenlememiz Meclis gündemine geldi. Aidatlardaki keyfi ve fahiş artışlara karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi hazırladık. Milletvekillerimizin oylarıyla bu düzenleme yasalaşacak ve bundan böyle; kimse öyle kafasına göre aidat artışı belirleyemeyecek. Aidat artışları enflasyon oranının üzerinde olmayacak. Yine mevcut durumda site yönetimlerinin bir denetimi yoktu. Bunu da değerlendirdik. Site yönetim şirketlerini Bakanlık olarak biz belgelendirip sınıflandıracağız. Bu şirketleri de yılda en az 1 kez denetleyeceğiz. Site sakinlerinin şikayetiyle de Bakanlık olarak hızlıca denetim başlatacağız. Yani 24 yıldır olduğu gibi biz kez daha; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sorunların üstüne giden kararlılığın adı olacağız; çözümlerin yine değişmez adresi olmaya devam edeceğiz. Tüm sivil toplum kuruluşlarımızla, derneklerimizle birlikte el ele vererek; milletimizin yanında olacağız, derdine derman olacağız.

VALİ YAVUZ: 'BİZ NE OLACAĞIZ' SORUSUNU CUMHURBAŞKANIMIZ HEP DUYDU'

Törende konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, ''Biz ne olacağız' sorusunu sıklıkla sahada soran hemşehrilerimizi Sayın Cumhurbaşkanımız hep duydu, duymaya devam ediyor. Allah'a hamdolsun ki bugün de şehrimizde kuraları çekiyoruz. İnşallah bu konutlarda sağlıkla, huzurla ve mutlulukla oturmak nasip olur' dedi. AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise konuşmasında 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen depremin ardından yapılan TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkat çekerek, 'Vatandaşlarımız 6 Şubat depreminde de o konutlarda güvenle oturdular. O konutların sağlamlığını gördüler' ifadesini kullandı.

BAŞKAN ER: DEPREMZEDE KİRACILARIMIZ 'BİZİM HALİMİZ NE OLACAK?' DİYORDU

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın ayağa kalktığını vurgulayarak, 'Bu başta Cumhurbaşkanımızın büyük liderliğinde, Murat Kurum Bakanımızın ve diğer bakanlarımızın çok güçlü katkılarıyla oldu. Kiracılarımız hep 'bizim halimiz ne olacak?' diyordu. Biz 'sizlere de konut yapacağız' dedik. Allah razı olsun bugün o konutların kurallarını çekmek için buradayız. Devamı da gelecek inşallah' diye konuştu. TOKİ Başkanı M. Levent Sungur da konuşmasında TOKİ'nin Malatya'da 449 milyar TL'lik yatırımı hayata geçirdiğine vurgu yaptı.