Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıkların güçlendirilmesi amacıyla önemli bir eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan personellere yönelik olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Yangın Farkındalık Eğitimi ile Deprem Anı Davranış ve Tahliye Uygulaması düzenlendi.

PAZARYERİ GÜNDEM

BİLECİK (İGFA) - Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde; yangın anında doğru müdahale yöntemleri, deprem sırasında alınması gereken hayati önlemler ve bina tahliye süreçleri detaylı şekilde ele alındı. Gerçeğe yakın senaryolarla yapılan tatbikatlar sayesinde emniyet personelinin kriz anlarında soğukkanlı ve etkin hareket edebilme kabiliyetinin artırılması hedeflendi.

Eğitim sonunda, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapılırken, bu tür çalışmaların hem personel güvenliği hem de vatandaşların can ve mal emniyeti açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Yetkililer, benzer eğitim ve tatbikatların belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.