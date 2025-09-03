Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ankara’da düzenlenen AK Parti Kadın Kolları İstişare Toplantısı’na katılarak ilçesinin ihtiyaçlarını ve kadınlara yönelik projeleri gündeme taşıdı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen istişare toplantısı, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katıldı.

Ankara'da gerçekleşen toplantıda, kadın belediye başkanları bir araya gelerek yerel yönetimlerde kadın odaklı çalışmaların artırılması ve güçlendirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün de katıldığı toplantı, kadınların yerel yönetimlerdeki rolünün daha etkin hale getirilmesine yönelik önemli mesajlar içerdi.

"İLÇEMİZİN SORUNLARINI VE KADINLARA YÖNELİK PROJELERİMİZİ AKTARDIK"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçesinin ihtiyaçlarını ve kadınlara yönelik planlanan projeleri gündeme taşıdıklarını belirtti. Başkan Tekin, “AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği bu verimli programda, Pazaryeri ilçemizin sorunlarını ve ilçemizdeki kadınlarımıza yönelik yapılacak projelerimizi Sayın Tuğba Işık Ercan ve diğer belediye başkanlarımızla istişare ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde ilçemiz adına sevindirici gelişmeler olacak” dedi.

Toplantıya, AK Parti’li kadın belediye başkanlarının yanı sıra, yakın dönemde AK Parti’ye katılan kadın başkanlar da iştirak etti. Katılımcılar, ortak hedefin kadınların yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi olması ve toplumsal kalkınmaya aktif katılım sağlaması olduğunu vurguladı.