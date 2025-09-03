Nevşehir Belediyesi, bazı yöneticileri ile belediye personellerinin ismini kullanarak cep telefonu aracılığıyla yardım talep eden art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.KAYSERİ (İGFA) - Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, kötü niyetli bazı kişilerin Nevşehir Belediyesi ya da bazı üst düzey yetkili ve bürokratların ismini kullanarak vatandaşlardan ve iş insanlarından cep telefonları üzerinden para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarının vurgulandığı açıklamada, belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunmalarının söz konusu olamayacağı ifade edilerek, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının, insanların duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapmak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşların bir an önce kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları gerektiği bildirildi.