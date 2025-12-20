Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun göreve başlamasının ardından Babadağ ilçesinde altyapıdan üstyapıya, sosyal desteklerden kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda kapsamlı hizmet ve yatırımlar hayata geçirildi.

DENİZLİ (İGFA) - 30 Mart 2024'te yapılan yerel seçimle iş başına gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldiği pek çok önemli proje ve hizmeti gerçekleştirerek, 'Mutlu insanların şehri Denizli' vizyonu ile Babadağ ilçesinde de gönülleri kazandı. İlçe genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında önemli yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılırken, arıza yoğunluğu yaşanan bölgelerde hatlar modernize edildi, yeni içme suyu kaynakları devreye alındı ve içme suyu depoları tamamlandı. Devam eden çalışmalarla birlikte su kaynaklarının düzenlenmesi ve altyapının güçlendirilmesi sürdürülüyor.



Modern bir kent meydanı oluşturuldu



Babadağ Kent Meydanı, yapılan çevre düzenlemeleri, yenilenen zemin kaplamaları ve sosyal kullanım alanlarıyla ilçeye yakışır modern bir görünüme kavuşturuldu. Meydan düzenlemesiyle birlikte vatandaşların bir araya gelebileceği, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek nitelikli bir kamusal alan oluşturuldu. Üstyapı kapsamında kilit parke döşemeleri, yol çizgi ve işaretleme çalışmaları, durak montajları, kent mobilyaları, park onarım ve düzenlemeleri gerçekleştirilerek ilçe merkezinde ve mahallelerde yaşam alanları iyileştirildi. Trafik güvenliğini artırmaya yönelik işaretleme ve bakım çalışmaları da ilçenin farklı noktalarında tamamlandı.