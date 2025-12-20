Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, şehrin en işlek noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'ni ziyaret ederek hem bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi hem de vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi.

DENİZLİ (İGFA) - Ziyaret boyunca cadde üzerindeki işletmelere konuk olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, esnafa 'hayırlı işler' dileyerek talepleri dinledi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çavuşoğlu, kendisine yöneltilen fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi. Samimi bir atmosferde geçen görüşmelerde, belediye hizmetlerinin doğrudan kullanıcıya ulaşması noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.



Yol düzenlemesini ve yeni cep otoparklarını inceledi



İstiklal Caddesi'ndeki yeni yol düzenlemeleri hakkındaki görüşleri dinleyen Başkan Çavuşoğlu, özellikle trafik akışını rahatlatmak ve kısa süreli duraklamalarda yaşanan karmaşayı önlemek amacıyla hayata geçirilen yeni cep otopark alanlarını da yerinde inceledi. Esnaf ve vatandaşlara yeni düzenlemeden memnun olup olmadıklarını soran Çavuşoğlu, düzenlemelerle caddenin nefes almasını hedeflediklerini, kaldırım ve yol dengesinin yayalar lehine düzenlenmesini öncelediklerini, caddenin şehrin merkezine yakışır bir şekilde prestijinin artırılmasının planlandığını kaydetti. İstiklal Caddesi esnafı ise yeni cep otopark uygulamalarının olumlu katkı sağladığını ifade ederek teşekkürlerini iletti.



Çavuşoğlu 'Denizli'yi ortak akılla güzelleştiriyoruz'



Başkan Çavuşoğlu, incelemeleri sırasında yaptığı değerlendirmede, şehri ortak akılla güzelleştirdiklerini belirterek, 'Denizlimizin her bir sokağında, her bir caddesinde yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiğimiz ziyaret, yürüttüğümüz çalışmaların sahadaki karşılığını görmek adına bizler için çok kıymetliydi. Şehrimizin trafik yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz yeni yol düzenlemeleri ve cep otopark uygulamalarımız hakkında vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. Katılımcı yönetim anlayışımız gereği, Denizli'yi ortak akıl ile yönetmeye, sorunları yerinde tespit edip kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza sundukları katkı için teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Denizli inşa edeceğiz' ifadelerine yer verdi.