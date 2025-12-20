Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede eş zamanlı yürütülecek çevre temizliği seferberliğinin ikinci etabını Yatağan'da başlattı. Çalışmalara belediye yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir kent oluşturmak amacıyla başlattığı çevre temizliği seferberliğinin ikinci etabını Yatağan'da gerçekleştirdi. Seferberlik, Yatağan Belediyesi ile koordineli olarak yürütülürken, çalışmalara Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Hicran Karabıyık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çalışmalarda süpürge araçları, su tankerleri, çöp taksi araçları ve temizlik personelleri görev aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Hicran Karabıyık, 'Ula'da başlattığımız temizlik seferberliğini bugün Yatağan'da sürdürüyoruz. Amacımız Muğla'nın tüm ilçelerinde çevre temizliğini toplumsal bir harekete dönüştürmek ve çevre farkındalığını artırmak' dedi. Karabıyık, destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, 'Çevre temizliği son derece önemli. Bugün gençlik kollarımız, kadın kollarımız, belediye personelimiz ve vatandaşlarımızla birlikte farkındalık yaratmak için çalışıyoruz. Temiz bir Yatağan için mücadelemizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Muğla'nın doğasını ve yaşam alanlarını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu seferberlikle yalnızca temizlik yapmakla kalmıyor, çevre bilincini de artırmayı hedefliyoruz. Ula'da başlattığımız çalışmayı Yatağan'da devam ettirerek tüm ilçelerimize yayacağız. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin iş birliği ve vatandaşlarımızın desteğiyle daha temiz ve yaşanabilir bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.