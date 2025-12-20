Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin zorlu ekonomik koşullarda vatandaşların omzundaki yükü hafifletmek için sağladığı 5.000 TL tutarındaki yakacak yardımı, alınan başvuruların ardından vatandaşların Yakın Kart hesaplarına yatırıldı.

BALIKESİR (İGFA) - Kent yoksulluğuyla mücadele etmek için sosyal destekleri her geçen gün artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın dar gelirli ailelere yönelik sağladığı yakacak yardımı ile bu kış evler Büyükşehir desteğiyle ısınıyor.Balıkesir'de yaşayan ve evini soba ile ısıtan vatandaşların Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden yaptıkları başvuruların titizlikle değerlendirilmesinin ardından hak sahiplerinin Yakın Kart hesaplarına 5 bin TL tutarındaki yakacak yardımları yatırıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Yakın Kart hesaplarına yatırılan yakacak destekleri, anlaşmalı üye iş yerlerinde kullanılacak.

'HEMŞEHRİLERİMİZİN DAİMA YANINDAYIZ'

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde toplumun her kesimine yönelik ihtiyaca uygun projeler üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Kış aylarında soğukların kendini hissettirmesiyle birlikte biz de Büyükşehir Belediyesi olarak evini ısıtamayan, dar gelirli hemşehrilerimiz için önemli bir çalışmayı hayata geçirdik. Hep söylediğim gibi sağ elin verdiğini sol el görmeden, insan onurunu en üstte tutarak halkımızın omuzlarındaki yükü bir nebze de olsun hafifletmek istedik. 5 bin TL yakacak yardımlarımızı da dar gelirli ailelerimizin Yakın Kart hesaplarına yatırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm hemşehrilerimizin en iyi şartlarda yaşamaları için daima yanlarındayız.' ifadelerini kullandı.