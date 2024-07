Dünya genelinde kuru meyve ve kabuklu meyvelerin en üst istişare platformu Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi (International Nut and Dried Fruit Council-INC), Latin Amerika'da Z kuşağının fındık, kuru meyve ve atıştırmalık tercihlerini açıkladı.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, INC, Latin Amerika'nın Z kuşağının beslenme tercihleri üzerine, fındık ve kuru meyve tüketimine odaklanan kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

"Z Kuşağı, bitki bazlı protein, enerji, vitaminler ve lif içeren sağlıklı gıdalara öncelik veriyor" diyen Işık, "Bu da sektörümüz için büyük bir avantaj. INC’nin araştırması, Z kuşağının fındık ve kuru meyveleri insan sağlığına yüksek faydaları nedeniyle tercih ettiğini ortaya koydu. Kuruyemiş ve kuru meyve tüketiminde Z Kuşağı çok büyük bir potansiyele sahip. Arjantin, Brezilya, Şili ve Meksika'da yapılan araştırmaya göre Z Kuşağında yer fıstığı (%99), badem (%97) ve ceviz (%94) tüketimi yüksek.” diye konuştu.

Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) Türkiye Büyükelçisi Ahmet Bilge Göksan,“Z kuşağının en çok tükettiği kuruyemişler yer fıstığı, badem ve ceviz olurken, bunu kaju, fındık ve antep fıstığı takip ediyor. Kurutulmuş meyvelerde de kuru üzüm, kurutulmuş kızılcık ve kuru erik önde geliyor. "Atıştırmalık kuşağı" olarak bilinen Z kuşağının %96'sı, öğünler arasında atıştırmalıklar tükettiğini, yoğurt, süt ürünleri ve taze meyveleri tercih ettiğini bildirdi. INC, fındık ve kuru meyvelerin tüketimini artırmak için pazarlama kampanyalarında bunların kullanımlarına ve sağlık açısından faydalarına odaklanılmasını öneriyor. INC, hedef kitlenin dikkatini çekmek için 3D animasyon ve yapay zeka teknolojisini içeren bir dizi video olan NutTunes'u başlattı. Kampanya, her pazara özel içerikle sosyal medyada yayınlanacak. Ayrıca dünyanın en büyük müzik platformu Spotify'da "The Nut Tunes" çalma listesi de mevcut.” diye konuştu.

Ahmet Bilge Göksan, “Z kuşağı trendleri belirleme gücüne sahip olması sebebiyle önümüzdeki 10 yılın en önemli kuşağı. INC, Z kuşağı arasında kabuklu yemiş ve kurutulmuş meyve tüketimiyle sağlıklı beslenmeyi desteklemeyi amaçlıyor. Türkiye olarak her sene INC Kongresinde Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı gıdalar listesinde yer verdiği Türkiye’nin üretim ve ihracatta dünya lideri olduğu besleyici değeri yüksek süper gıdalar; kuru incirde, kuru kayısı ve çekirdeksiz kuru üzümde ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Türkiye olarak dünyadaki tüketim trendlerini tespit etmek için sektörümüze yol gösteren ve genç tüketicilerden oluşan dinamik Z Kuşağının farklı davranışlarını, tercihlerini, kullandıkları kanallarla ilgili firmalarımızı üretim ve pazarlama konusunda daha iyi hale getiren INC’nin araştırmalarını titizlikle takip ediyoruz.” dedi.