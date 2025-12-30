Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve iki genel başkan yardımcısını hedef alan saldırı hazırlığında olduğu belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kentte büyük bir infiale yol açabilecek ciddi bir saldırı planını ortaya çıkararak engelledi.

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ile genel başkan yardımcıları Alperen Şakacı ve Necdet Ulusoy'u hedef aldığı belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Alınan bilgilere göre, şüphelilerin uzun süredir Kocaeli Emniyeti tarafından teknik ve fiziki takibe alındığı, istihbari çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere baskın düzenlendiği öğrenildi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şüphelilerin sendika yöneticilerine yönelik ciddi saldırı hazırlıkları içerisinde oldukları ve planlarını hayata geçirmek üzere oldukları tespit edildi.

Emniyet güçlerinin zamanında müdahalesiyle olası bir eylemin önüne geçildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın koordinasyonunda yürütülen operasyonun ardından kentte güvenlik önlemleri artırılırken, emniyet birimlerinin suç ve suç örgütleriyle mücadelede kararlı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.