81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği ve dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkânı sağlayacak 'Yüzyılın Konut Projesi' için başvurular 10 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Başvurular e-Devlet veya yetkili banka şubeleri üzerinden yapılabilecek.

ANKARA (İGFA) - 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla hayata geçirilen, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları 10 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular pazartesi günü başlıyor' mesajıyla proje başvuru takvimine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

TOKİ tarafından yürütülecek projede, 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilerek dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkânı sağlanacak.

Başvurular, yetkili banka şubeleri (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım) veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. e-Devlet başvurularında sistem yoğunluğunu azaltmak amacıyla ilk 5 gün, T.C. Kimlik Numarası'nın son rakamına göre başvuru alınacak.

Buna göre; 10 Kasım'da TCKN sonu '0', 11 Kasım'da TCKN sonu '2', 12 Kasım'da TCKN sonu '4', 13 Kasım'da TCKN sonu '6', 14 Kasım'da TCKN sonu '8', 15 Kasım'dan itibaren tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Banka şubesi başvurularında ise kimlik numarası sınırlaması bulunmuyor.

Başvuruların son tarihleri olarak e-Devlet üzerinden 18 Aralık, banka şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık olarak belirlendi.

Bu arada şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri için başvurular yalnızca şubeler aracılığıyla ve başvuru ücreti alınmadan gerçekleştirilecek.