Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk günde 936 bin 159 vatandaşın başvurduğunu açıkladı. Bakan Kurum, 'Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi' dedi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesine büyük ilgi gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında ilk günde 936 bin 159 başvuru alındığını duyurdu. Bakan Kurum paylaşımında, 'Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz.' ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan proje, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlıyor. Proje kapsamında, depreme dayanıklı, çevre dostu ve modern konutların ülke genelinde inşa edilmesi planlanıyor.

Bakanlık yetkilileri, sürecin şeffaf ve adil biçimde yürütüleceğini, kura çekimlerinin etap etap gerçekleştirileceğini belirtti.

Bugün TC kimlik numarasının sonu '2' ile bitenler e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.