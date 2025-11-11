Türkiye'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Hurda Araç Merkezi, kentin çeşitli yerlerinde çevre kirliliği ve güvenlik sorunu oluşturan terk edilmiş hurda araçları ekonomiye kazandırmaya devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelinde trafik akışını engelleyen, güvenlik sorunu yaratan, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan terk edilmiş hurda araçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kamuya açık alanlara terk edilen hurda araçlar, Menemen'in Kazımpaşa Mahallesi'nde toplam 18 dönüm alan üzerine kurulu Hurda Araç Merkezi'ne getiriliyor. Ekipler, İzmir genelinde bulunan 12 oto sanayi sitesinin yanı sıra mahalle ile sokak aralarına terk edilen otomobilleri kaldırıyor. Hurda Araç Merkezi'ne hakkında çalıntı işlemi veya yakalama kararı bulunan araçlar alınmıyor. 6 ay içerisinde merkezden alınmayan araçlar, ilgili kamu kurumları tarafından ekonomiye kazandırılıyor.

MERKEZDE 601 ARAÇ BULUNUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortak çalışma yürüttüklerine değindi. Şu anda merkezde 601 araç bulunduğunu ifade eden Fatih Toprakdeviren, 'Merkezin açıldığı 2020'den bu yana, çekim işlemini yaptığımız 194 aracı sahiplerine teslim ettik. 96 araç da Vergi Dairesi, Emlak Müdürlüğü ve İcra Müdürlüklerince satışa çıkarılarak yeni sahiplerine teslim edildi. Üzerinde borcu olmayanlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Makine Kimya Endüstrisi'ne (MKE) devredilerek ekonomiye kazandırılıyor ' dedi.

Oto sanayi sitelerinde hurda araçların toplanması yönünde yoğun talep aldıklarını söyleyen Toprakdeviren, 'İzmir genelinde toplam 12 sanayi sitesi bulunuyor. Buralarda yoğun çalışma yapıyoruz. Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü önce şase numarasından aracın kaydına bakıyor. Polis ekipleri tarafından işlemleri yapılan ve trafikten men edilen araçları topluyoruz' diye konuştu.

Sanayi sitelerinde hurda araçları çektikten hemen sonra yerine yeni araçların konduğunu aktaran Toprakdeviren, 'Bu da büyük sorun doğuruyor. 3 çekici ile günde en fazla 7 veya 8 araç çekiyoruz. Hurda araçların bu şekilde kalması toplum ve çevre sağlığı açısından risk barındırıyor. Güvenlik konusunda da sorun yaratıyor. Herkesin bu konuya özen göstermesi gerekiyor. Araçları atıl durumda uzun süre bekletmeyelim. Çevre, insan sağlığı ve güvenliği için bu tür durumlar risk barındırıyor. Esnaflardan ricamız sanayi sitelerinde uzun süre araç tutmamaları' dedi.

UKOME'NİN BELİRLEDİĞİ OTOPARK ÜCRETLERİ TAHSİL EDİLİYOR

Hurda Araç Merkezi'ne çekilen araçlardan, İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) belirlediği otopark ve çekici tahsisi ücreti alınıyor. İlgili kurumlar tarafından ihale yoluyla satışı yapılan araçların otopark ve çekici ücreti, kurumlar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ödeniyor. Araç sahiplerince otoparktan teslim alınmak istenen araçlardan da UKOME tarafından belirlenen ücretler tahsil ediliyor.