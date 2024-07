İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yuvamız İstanbul kreşlerinden 2055 çocuk mezun olarak ilkokula geçiş yaptı. Yuvamız İstanbul Kreş Çocukları Mezuniyet Töreni’ne katılarak, bu heyecana ortak olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocuklarla birlikte şapka fırlattı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hayata geçirdiği, örnek sosyal projesi Yuvamız İstanbul, 2023-2024 Eğitim döneminin mezunlarını verdi. Okul öncesi eğitimlerini tamamlayan çocuklar için Yenikapı Etkinlik Alanı’nda şenlikli, müzikli; dans ve jonglör gösterili, atölyelerin de yapıldığı mezuniyet töreni düzenlendi. Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mezuniyetlerin klasikleşen seremonisi yaparak çocuklarla şapka fırlattı.

“KREŞLERİMİZDE 10 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUĞUMUZ VAR”

Mezun olan çocuklara ve ailelerine seslenen İmamoğlu, “Çok sevgili çocuklarımızın kreşlerimizin o güzel geleceği olan bu güzel çocuklarımızı görüyorsunuz. Her birini kucaklıyorum. Allah onlara zihin açıklığı versin. Güzel bir gelecek, pırlanta gibi bir yaşam onlar için çok güzel bir vatan, çok güzel bir memleket, hep beraber inşaa ederiz inşallah. Kreşlerimiz çok asil bir kuruma doğru olgunlaşma yolunda emin adımlarla yürüyor. Kreşlerimizde 150 kreş dediğimiz hedefimize çok az kaldı ve şu anda artık 10 binin üzerine çıkan, üstüne çıkan öğrencilerimiz var. Her birisi çok değerli bir altyapıyla, anaokullarına ve ilköğretim okullarına yolculuğa çıkıyorlar. Bu kreşlerimiz de 10 binin üzerinde çocuğumuz var. İnşallah hedefimiz 20 binlere doğru çıkan öğrenciyi her yıl geleceğe hazırlayarak onları anaokuluna ve ilkokuluna yollamak” dedi.

“HEDEFİMİZ HER YIL 10 BİNLERCE ÇOCUĞUMUZU HAYATA YETİŞTİRMEK”

“Sevgili İstanbullular, sevgili anneler, babalar. Çocuklarımıza bu yaşta yapılan yatırım bir memleket için parayla ölçülemeyecek kadar güçlü bir gelecek yatırımıdır” diyen Başkan İmamoğlu, “İnanınız burada görmüş olduğunuz çocuklarımız bizim ülkemiz için, şehrimiz için hatta milletimiz ve insanlık için çok üstün başarılara imza atacaklar. Bütün amacımız, bütün hedefimiz özellikle dünyanın bütün çocuklarıyla eşitleme adına İstanbul’umuzun da kreş hizmetinden uzak kalan semtlerine en yüksek sayıda kreşleri açarak, her yıl 10 binlerce çocuğumuzu hayata yetiştirmek. Kreşlerimiz de sadece iyi bir eğitim altyapısı vermiyoruz. Aynı zamanda sizlerle orada sürekli iletişim kurarak, yol arkadaşlarımızın hazırladığı programlarla annelere babalara çocuk anne baba ilişkisi ve sürece dair farklı buluşmalarla, farklı eğitimlerle sizleri de destekliyoruz. Sadece bunu da yapmıyoruz. Çocuklarınızı yine size ait olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumumuza emanet ettiğiniz andan itibaren her ebeveynin daha ferah bir biçimde iş bulmalarına da imkân ve fırsat yaratmak için özel alanlar var ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YUVAMIZ İSTANBUL’DA NELER YAPILIYOR?

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde, 3-6 yaş aralığındaki çocuklara psiko-sosyal gelişimlerini sağlıklı olarak sürdürebilecekleri, eşit fırsatların yaratıldığı bir ortamda öğretmen, aile ve mahalle ilişkilerini güçlendirerek yaşayabilmelerini sağlayan eğitim hizmeti sunularak sosyal, duygusal, bedensel, bilişsel, dil alanlarında her çocuğun maksimum gelişmesi hedeflenerek ilkokula hazır hale gelmeleri sağlanıyor. Yeni eğitim dönemi başvuruları 22 Temmuz’a kadar yuvamiz.ibb.istanbul adresinden alınacak.