Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliği kapsamında düzenlenen konferansta 15 Temmuz gecesinde yaşananları, o gece milletimizin sergilediği destansı direnişi, milli duruşu ve kahramanlığı anlattı.KAYSERİ (İGFA) - 15 Temmuz Yerleşkesindeki Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Milli İradenin Zaferi ve Milletin Zaferi” konulu etkinliğe Vali Gökmen Çiçek, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile çok sayıda protokol mensubu, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, davetliler, üniversitemiz senatosu, akademik ve idari personeli katıldı.

15 Temmuz konulu video gösterimini takiben etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bilge Gürs’e, Kayseri Üniversitesine gelip programa katıldıkları için teşekkür etti.

Rektör Karamustafa, “15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana tam sekiz yıl geçti. Bu milletin evladı gibi görünüp, aslında bu milletle, bu topraklarla bağı olmayan, maalesef akıllarını ve gönüllerini küresel güçlere, dış mihraklara teslim etmiş olanların ihanetine bu milletin evlatları dur demiş ve o gece milletimiz, hainlerin ensesine milli iradenin tokadını atmıştır" dedi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ise “Milli İradenin Zaferi ve Milletin Zaferi” konulu konuşmasında 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı.

Bilge Gürs, “Hain darbe girişiminin yaşandığı gece hem babam hem de eşim şehit, iki kardeşim ise gazi oldular. Bu cennet vatanın bölünmez bütünlüğü için, devletimizin varlığı için, vatan, millet, bayrak diyerek, canlarını hiçe sayarak çıktılar hainlerin karşısına. Onların gücü iman, yardımcıları da Allah’tı. Ölürsek şehit, kalırsak gazi dediler ve bir daha dönmediler. Bizler o geceyi, o gece yaşanan hainliği hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. O gece asker kılığına girmiş şeytani bakışlar içerisinde olan, yıllarca bize dost görünüp düşmanlık besleyen, bayrağımıza selam durup bayrağımızı indirmeye çalışan, silahsız insanların üzerine mermi yağdıran, 1 dolara kendini satmış, insan denemeyecek kadar acizlerin karşısına başları dik, alınları açık bir şekilde çıkan kahramanlarımız, tarihe isimlerini altın harflerle yazdırmışlardır. 15 Temmuz hain darbe girişimi dünyada söz sahibi olan ülkemiz üzerine oynanan kumpasın açık bir göstergesidir. Fakat hainlerin hesaplamadığı, akıllarının almadığı bir durum vardı. Milletimiz hiçbir zaman kimseye boyun eğmez, vatanını kimseye teslim etmez. Çünkü bizim ölümüz şehit, dirimiz gazidir. Hainlerin ise dirisi kalleş, ölüsü leştir” diye konuştu.