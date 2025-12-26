Meteoroloji, yurt genelinde yağış ve 10 dereceye varan sıcaklık düşüşü uyarısı yaptı; Zonguldak, Bartın ve Düzce'de kuvvetli yağış bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere ülke genelinde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.