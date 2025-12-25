Belediyeler, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için yeni park projelerini hayata geçiriyor. Özellikle çocuk oyun parklarının modernizasyonu ve spor aletlerinin yerleştirilmesi, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Düden ve Kurşunlu şelalelerinin bulunduğu tabiat parkları ise hafta sonları ziyaretçi rekorları kırıyor. Doğanın korunması ve temiz tutulması konusunda farkındalık çalışmaları da sürdürülüyor.

Botanik Zenginlik ve Peyzaj Düzenlemeleri

Şehrin iklimi, zengin bir bitki örtüsünün parklarda sergilenmesine olanak tanıyor. Palmiye ağaçları, turunçgiller ve mevsimlik çiçeklerle donatılan refüjler ve parklar, görsel bir şölen sunuyor. Antalya ilçeleri genelinde yürütülen peyzaj çalışmaları, kentin estetik görünümüne değer katıyor. Park ve bahçelerdeki bakım çalışmaları ve yeni açılan rekreasyon alanları Antalya Haber bültenlerinde duyuruluyor.

Parklara ulaşım konusunda toplu taşıma araçları ve bisiklet yolları aktif olarak kullanılıyor. Hafta sonu yoğunluğunda park çevrelerinde yaşanan otopark sorunu, vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Kendi aracıyla gelenler kadar, Antalya araç kiralama hizmeti alan turistler de bu doğal güzellikleri görmek için parklara akın ediyor. Trafik ekipleri, park girişlerinde düzeni sağlamak için mesai harcıyor.

Açık havada vakit geçirmek isteyenler için Antalya hava durumu takibi büyük önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında akşam saatlerinde parklardaki doluluk oranı artarken, bahar aylarında gün boyu hareketlilik gözlemleniyor. Belediyeler, park içindeki güvenlik önlemlerini artırarak vatandaşların huzur içinde vakit geçirmesini sağlıyor.

Yeşil alanların artırılması, şehrin hava kalitesine ve ekosistemine doğrudan katkı sağlıyor. Antalya, griye inat yeşili koruma vizyonuyla hareket ederek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyor.