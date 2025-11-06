Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum özellikle iç ve batı bölgelerde hissedilecek.

Rüzgarın genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.