Bunlar da ilginizi çekebilir

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Hayatını kaybeden iş makinesi operatörüne Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, Vali Muammer Erol'un koordinesinde çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda göçük altında kalan iş makinesi operatörüne ulaşıldı ancak yapılan kontrollerde operatörün yaşamını yitirdiği belirlendi.

ORDU (İGFA) - Ordu'nun Fatsa ilçesindeki taş ocağı göçüğünde bir işçi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde özel bir taş ocağında meydana gelen göçükte yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında, iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.