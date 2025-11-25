Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre bugün ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Kasım Salı günününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması beklenen rapora göre, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı beklenirken, hava sıcaklığının, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edildi.

Bu arada rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.