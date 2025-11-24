ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Komisyon, 5 Ağustos 2025'teki ilk toplantısından bu yana 18 kez bir araya geldiğini ve farklı kesimlerle dinleme faaliyetleri yürüttüğünü belirtirken, 21 Kasım'daki 18'inci toplantısında, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesine yönelik kararın nitelikli çoğunlukla alındığın altı çizildi. Söz konusu karar doğrultusunda komisyon heyetin 24 Kasım 2025 Pazartesi günü İmralı'ya giderek görüşmeyi gerçekleştirdiği duyuruldu.

Açıklamada, Öcalan'a 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, örgütün kendini feshetmesi ve silah bırakmasına yönelik açıklamaları ile Suriye'de 10 Mart mutabakatının uygulanmasına ilişkin sorular yöneltildiği ve bu konularda 'detaylı beyanların' alındığı bildirildi.

Komisyon, görüşme sonucunda toplumsal bütünleşme, kardeşliğin güçlendirilmesi ve bölgesel sürecin ilerletilmesi açısından 'olumlu sonuçlar elde edildiğini' belirtti.

Açıklama, komisyonun hedeflerini gerçekleştirme yönündeki 'kararlı tutumunu sürdüreceği' vurgusuyla son buldu.