Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında yaptığı düzenli denetimlerle hem vatandaşların sağlığını hem de haklarını korumaya devam ediyor. Son olarak yapılan denetimlerde, ürünlerin gramajlarının doğru belirlenmesi amacıyla pazar esnafının kullandığı terazi ve ölçü aletleri kontrol edildi. Zabıta ekipleri, bu cihazların standartlara uygunluğunu titizlikle denetledi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde yapılan denetimler sırasında, etiketleme ve tartı kurallarına uyulmasının önemini vurgulayarak esnafları uyardı. Vatandaşların haklarının korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, eksik veya hatalı tartı yapan esnafa gerekli işlem yapıldı.

Vatandaşın sağlığı ve bütçesi güvende

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, etiketleme ve tartı kurallarına uyulmasının hem esnaf hem de tüketici açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: 'Semt pazarlarımızda gerçekleştirdiğimiz denetimlerle hem vatandaşlarımızın haklarını koruyor hem de esnaflarımızın daha düzenli ve doğru şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Amacımız esnafımıza ceza kesmek değil; vatandaşlarımızın sağlığını ve bütçesini korumak. Esnaflarımızdan kurallara uyma konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Denetimlerimiz, pazarlarda huzurlu ve güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla devam edecek.'