Pop müziğin efsane ismi Yonca Evcimik, yeni şarkısını İstanbul Pera'da Ernests Bar'da kutladı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkçe pop müziğinin öncü ismi Yonca Evcimik, uzun bir aranın ardından müzikseverlerle buluşturduğu yeni şarkısı *'Lambada'*yı, İstanbul Pera'daki Ernests Bar'da düzenlediği özel bir partiyle kutladı.

Dansçılarıyla birlikte 'Lambada' şarkısına özel hazırladığı koreografiyle konuklarını karşılayan Evcimik, gece boyunca enerjisini sahneye taşıdı.

Eğlenceli atmosferde gerçekleşen bu özel gecede sanatçı; müzik, dans ve bol kahkaha dolu anlarla unutulmaz bir geceye imza attı.

ÜNLÜ DOSTLARINDAN DESTEK

Organizasyonunu Hande Sıçakyüz Event & Dizayn'ın yaptığı gecede, Toygar Toran imzalı iddialı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Yonca Evcimik'i;

Yeliz, Faruk K, Zeyno Gönenç, Ebru Aydın, Özgür Aras ve Deniz Seki gibi yakın dostları yalnız bırakmadı.

'FISTIK GİBİ OLMAYI BUNA BORÇLUYUM'

Yonca Evcimik, yeni şarkısının heyecanını şu sözlerle dile getirdi: 'Bugün benim için çok önemli bir akşam. Hem yeni şarkım *'Lambada'*yı kutluyorum hem de sevdiğim dostlarımla bir aradayım. Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı buna borçluyum. Fıstık gibi olmayı buna borçluyum.'

'Sizin tercihiniz maço erkek mi, metroseksüel erkek mi?' sorusuna Evcimik şöyle yanıt verdi: 'Valla ben öyle bir ayrım yapmayacağım. Kim gönlümü çalarsa o.'

'İÇİMDEKİ ÇOCUK HİÇ BÜYÜMEDİ'

Genç kalmanın sırrını hayatı dolu dolu yaşamak olarak tanımlayan Evcimik, sözlerini şöyle sürdürdü: 'İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum. Özgürlüğüme çok düşkünüm.'

