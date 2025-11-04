Son yıllarda müzik dünyasında adından oldukça söz ettiren, Türk popunun en güçlü seslerinden Simge, 7 Kasım günü tüm dijital platformlarda aynı anda yayınlanacak olan üçüncü stüdyo albümü 'Anlatasım Var'ı Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea'nin teras katında yer alan Kün Restoran'da sanat, cemiyet, iş ve medya dünyasının önemli isimlerinin katıldığı muhteşem bir partiyle tanıttı.

İSTANBUL (İGFA) - Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı albümünü dinleyicilerle buluşturmadan önce dostlarıyla kutlayan Simge, gecede güzelliği, enerjisi ve samimiyetiyle göz kamaştırdı.

Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea'nin teras katında yer alan Kün Restoran'da gerçekleşen parti büyük ilgi gördü.

ÜNLÜ İSİMLER SİMGE'Yİ YALNIZ BIRAKMADI

Simge'yi bu özel gecede Melek Mosso, Ersay Üner, Kerimcan Durmaz, Gurur Aydoğan, Onur Büyüktopcu ,İrem Sak, Gülşah Saraçoğlu, Hatice Gönül, Aleyna Tilki gibi pek çok ünlü isim yalnız bırakmadı.

'ANLATASIM VAR' 7 KASIM'DA HER YERDE

Simge'nin üçüncü stüdyo albümü 'Anlatasım Var', 7 Kasım itibarıyla tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşacak.