İstanbul'un en köklü sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, bu yaz da müzik tutkunlarının buluşma noktası oldu. Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen ve Paribu'nun kültür-sanat alanındaki sürdürülebilir katkılarıyla hayata geçen Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri, 26 konserlik dev serisiyle yaza imza attı.

İSTANBUL (İGFA) - Her biri sold out olan konserlerle izleyiciyi ağırlayarak Harbiye'de unutulmaz bir sezona sahne oldu.

Yaz boyunca tıklım tıklım dolan Açıkhava, kahkaha, müzik ve eğlencenin iç içe geçtiği efsane gecelerle adından söz ettirdi.

Seri kapsamında Bülent Ortaçgil, Buray, DEDUBLÜMAN, Derya Uluğ, Edis, Emir Can İğrek, Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Melike Şahin ve Mert Demir gibi Türk müziğinin önde gelen isimleri Harbiye'de hayranlarıyla buluştu.

Konserlerin yanı sıra, Armağan Çağlayan'ın ustası Seyfi Dursunoğlu'na hayat verdiği 'Seyfi Bey' oyunu da ilk kez Paribu Harbiye sahnesinde izleyici karşısına çıkarak büyük ilgi gördü.

Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri, bu yıl da hem çeşitliliği hem de rekor katılımıyla yaz sezonunun en başarılı organizasyonu olarak tarihe geçti.