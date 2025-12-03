Murat Dalkılıç, uzun süredir kendi şarkılarını yazıyor ve besteci kimliğiyle öne çıkıyor. 'O' albümü ile dikkat çeken Dalkılıç'ın besteci kimliğini güçlü şekilde yansıttığı 'Dut', müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

İSTANBUL (İGFA) - Murat Dalkılıç, uzun bir süredir kendi şarkılarını kendi yazan bir isim olarak müzik yolculuğuna devam ediyor. Kariyerinin başında daha çok farklı bestecilerin şarkılarını yorumlayan ve yorumcu kimliğiyle öne çıkan Dalkılıç, son 6-7 yıldır besteci kimliğiyle güçlü bir dönüşüm sergiliyor. Müzik kariyerine 'Derine', 'Yani', 'Bir Güzellik Yap', 'Yalan Dünya', 'Kasaba' ve 'Lüzumsuz Savaş' gibi pek çok sağlam şarkı sığdıran sanatçı, üretim gücünü her geçen gün daha da artırıyor.

İlhamını modern seslerden alan, 13 şarkılık pop albümü 'O' ile dikkat çeken Murat Dalkılıç, albümün yeni klip şarkısı olarak söz ve müziği kendisine ait 'Dut'u seçti. Şarkının düzenlemesi Caner Güneysu'ya ait olurken, klibin yönetmen koltuğunda Ünal Avcı oturdu.

Yeni klip yayına girdi ve dinleyiciyle buluştu. Dalkılıç'ın besteci kimliğini güçlü şekilde yansıttığı 'Dut', müzikseverlerden şimdiden yoğun ilgi görüyor.

https://www.youtube.com/shorts/bq_KpGXhqMM?feature=share