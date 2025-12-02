Türk Pop Müziği'nde arka arkaya çıkardığı hit şarkılarla adından sıkça söz ettiren başarılı sanatçı Murat Dalkılıç, yılın son günlerinde dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı.

İSTANBUL (İGFA) - Murat Dalkılıç'ın tüm sahne ve medya iletişimi, ünlü iletişimci Özgür Aras ve ekibi tarafından yürütülecek.

Özgür Aras ve ekibi halen Berkay, Simge, İrem Derici, Ece Seçkin ve Aybüke Albere gibi müziğin yıldız isimlerinin menajerlik ve iletişim çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

Bu iş birliğiyle birlikte Murat Dalkılıç'ın yeni döneminin çok daha yoğun, çok daha iddialı ve sürprizlerle dolu olacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.