Magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, evinin önünde kaza geçirdiğini duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Yılmaz Morgül'den kötü haber geldi. Meslektaşı ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Yılmaz Morgül'ün talihsiz bir kaza geçirdiğini duyurdu.

Akay, 'Değerli meslektaşım sevgili Yılmaz Morgül, evinin önünde geçirdiği talihsiz bir düşme sonucu ayağını kırdı ve alçıya alındı' ifadelerini kullandı.

Yılmaz Morgül'ü sahnelerin coşkulu performansçısı olarak hatırlatan Akay, 'Bir an için düşündüm. Yılmaz'ı sahneye fırlayan, binlerce kişiyi coşturan, dansın, müziğin ve kahkahanın adamı olarak hayal ettim. Sonra o enerjinin, o hareket kabiliyetinin şimdilik bir süreliğine ona veda ettiğini... Tüm bunlar bir anda sekteye uğradığında, sadece fiziksel değil, manevi bir sarsıntı da yaşanır' dedi.