Türkiye ve Avrupa'da geniş hayran kitlesine sahip DJ Eva, 'Sezona Merhaba Partisi'nde enerjisiyle geceye damga vurdu. Sahneye gelen sevimli kedi ise gecenin unutulmaz anı oldu.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Türkiye ve Avrupa sahnelerinin parlayan ismi DJ Eva, yeni sezona iddialı bir başlangıç yaparak katıldığı 'Sezona Merhaba Partisi'nde ritmi en üst seviyeye taşıdı. Gece boyunca kabinde sergilediği enerjik setler, dans pistini dolduran müzikseverleri coşturdu.

Eva'nın maytap efektleriyle güçlendirilmiş sahne performansı, izleyenlere hem görsel hem işitsel bir şölen sundu.

Cesur sahne şovları ve ritmik geçişleriyle dikkat çeken başarılı DJ, gece boyunca büyük alkış aldı.

Partinin en çok konuşulan anlarından biri ise sahneye aniden çıkan yavru kedi oldu. DJ Eva'nın minik kediyi kucağına alarak devam ettiği performans, izleyenlere sıcak ve eğlenceli bir an yaşattı.

Yeni sezona güçlü bir giriş yapan DJ Eva, hazırladığı projeler ve sürprizlerle bu yıl da partilerin vazgeçilmez ismi olacağının sinyallerini veriyor. Hayranları ise şimdiden bir sonraki performansını merakla bekliyor.