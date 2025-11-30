Türk müziğinin güçlü ve etkileyici sesi Sibel Can, bu akşam Cahide Palazzo sahnesinde unutulmaz bir konser daha gerçekleştirdi. Sahnedeki duruşu, kusursuz yorumları ve zarafetiyle izleyicilerine müzik dolu bir gece yaşattı.

İSTANBUL (İGFA) - Sahne kıyafetlerinde cesur ve yenilikçi seçimleriyle tanınan Sibel Can, bu konserde Amor Gariboviç imzalı maskülen tarzda taş işleme detaylı ,siyah özel tasarımıyla büyük beğeni topladı. Topuz saçları ve ölçülü makyajıyla sade ve modern bir görünüm tercih eden sanatçı, maskülen çizgileri zarafetle harmanlayarak güçlü bir stil sundu.

Sanatçının sahneye adım atmasıyla birlikte mekânda güçlü bir enerji hissedildi. Işık tasarımı, orkestranın ilk notaları ve Sibel Can'ın etkileyici yorumu birleşerek konserin daha ilk dakikalarında izleyicileri içine çeken bir atmosfer oluşturdu.

Konserine 'Arap Saçı' ile başlayan Sibel Can, ardından 'Kış Masalı', 'Lale Devri', 'Padişah', 'Git Git Yoluna', 'Benim Yerimdesin Sev' ve 'Kanasın' gibi yıllara meydan okuyan hitlerinin yanı sıra sevilen şarkıları ve büyük ustaların şarkılarından da okuyarak, yine dinleyicisini mest etti. Sanatçı, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan 'Drama' albümünden şarkılar da seslendiren sanatçı, dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

Gecenin sonunda 'Rakkas' ve 'Bence Talih' yorumlarıyla tempoyu yeniden yükselten ünlü sanatçı, güçlü sesi, sahne enerjisi ve kusursuz yorumuyla misafirlerine unutulmaz bir final yaşattı. Sibel Can, bu özel gecede hem güçlü sahne hakimiyeti hem stil duruşuyla bir kez daha izleyicilerin gönlünde taht kurdu.