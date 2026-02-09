Özlem Esra Ada'nın sunduğu Pembe Masa programının bu haftaki konuğu, 90'lı yılların efsane ismi Yonca Evcimik oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Ünlü sanatçı, özel hayatından kariyerine kadar birçok konuda içten açıklamalarda bulundu.

Özlem Esra Ada'nın sorularına içtenlikle cevap veren Yonca Evcimik, boşandıktan sonra kendisinde yaşanan değişimi şu sözlerle anlattı:

'1998 yılında boşandıktan sonra bir anda farklı birisi oldum. Saçlar değişti, yırtmaçlı etekler giymeye başladım. Gözüme elimi asla değdiremezken mavi lensler takmaya başladım. Adeta boşanınca zincirlerimden de boşaldım ve bir özgürlük patlaması yaşadım.'

BEKÂRLIĞA ALIŞTIM, KİMSEYİ İSTEMİYORUM

Özlem Esra Ada'nın evlilik sorusuna net bir şekilde cevap veren Evcimik,

'Ben bekârlığa çok alıştım; yatakta çapraz yatmaya, kedimle köpeğimle uyumaya: Bu alışkanlıktan sonra özgürlüğümü kaybedemem. Kimseye hesap vermek istemiyorum, kimsenin sorumluluğunu almak istemiyorum. Ben ne yapmak istiyorsam onu yapmak istiyorum. Evlenip çocuk yapıp onu idare etmeyi bilen insanlar var, ben o değilim. Ben ancak kendimi idare ediyorum.' dedi.

HİÇBİR ZAMAN SIRADAN OLMADIM

Özlem Esra Ada'nın sorularını yanıtlayan pop müziğin efsane ismi Yonca Evcimik,

'Ben hep çılgındım, hiçbir zaman sıradan olmadım. Bir elbise bile alsam ya onu keserim ya da bir yerine illa bir şey eklerim ya da kendim hayal eder, onu diktiririm. Platform ayakkabı diye bir şey henüz Türkiye'de yoktu. Ben zorla mantarları üst üste koydurur, ayakkabılar yaptırırdım. Bu benim içimden geliyordu, benim vizyonum başkaydı.' sözleriyle dikkat çekti.

ÇILGIN BEDİŞ FİLM OLUYOR

Özlem Esra Ada'nın sorularını yanıtlayan Yonca Evcimik, doksanlar hayranlarını heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu. Dönemin efsane gençlik dizisi Çılgın Bediş'in film olarak çekilebileceğini söyleyen Evcimik, başrol için de 'Benden başkası oynayamaz.' diyerek net konuştu.

HAYATIMI SERENAY SARIKAYA OYNAYABİLİR

Özlem Esra Ada'nın 'Hayatınız film olsa sizi kim oynasın isterdiniz?' sorusuna yanıt veren Evcimik, 'Bence şu an benim hayatımı oynayabilecek birisi yok. Hem dans edecek, hem şarkı söyleyecek, hem de oyunculuk yapacak olursa olsa Serenay Sarıkaya olabilir. Ama birazcık dizlerinin üzerinde oynaması lazım; boy olarak uzun kalır.' şeklinde konuştu.