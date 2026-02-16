Hit şarkılarıyla müzik dünyasının en popüler isimleri arasında yer alan Kurtuluş Kuş, yine çok konuşulacak bir projeye imza attı. 8 şarkılık konsept albümü Mest of ArabesQ'da yer alan 'Nerdesin', bu kez hayranlarıyla birlikte stüdyoya girilerek okundu ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı adeta salladı!

İSTANBUL (İGFA) - Şarkı çıktığı an itibariyle tüm dijital platformlarda dikkat çekerlen, stüdyoda kaydedilen samimi video kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alarak viral oldu.

Kurtuluş Kuş, takipçileri arasından seçilen 5 hayranıyla farklı şehirlerden gelen dinleyicileriyle stüdyoda buluştu; duygu dolu anlar yaşandı.

Kurtuluş Kuş o özel günü şu sözlerle anlattı: 'O gün kimse sadece bir şarkı okumuyordu: Herkes kendi hikâyesini, özlemini ve duygusunu kattı.

Ortaya çıkan şey bir kayıt değil, gerçek bir anı oldu.'

'Nerdesin', böylece yalnızca bir şarkı değil; kalplerin buluştuğu bir hikâyeye dönüştü. Kurtuluş Kuş, hem dijital listeleri hem de sosyal medyayı alt üst ederken, müzik dünyasında rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor!