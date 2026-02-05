Birçok ünlü isme iletişim danışmanlığı yapan Özgür Aras, önceki akşam İstanbul'un gözde mekânlarından Oda by Venge'de düzenlenen özel bir partiyle yeni yaşını kutladı. Sanat, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getiren gece adeta yıldızlar geçidine sahne oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Her yıl farklı konseptlerle doğum gününü kutlayan ünlü iletişimci Özgür Aras, bu kez misafirlerine canlı orkestra eşliğinde karaoke keyfi yaşattı. Gecede sahne alan ünlü isimler performanslarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Berkay ve İrem Derici, Berkay ve Simge, Berkay-Simge-Deniz Seki ile İrem Derici ve Ebru Aydın'ın birlikte söyledikleri şarkılar gecenin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Özgür Aras'ın doğum gününe Aslı Telli, Berkay, Cevher, Deniz Seki, Ebru Aydın, Gurur Aydoğan, Güliz Ayla, Gökçen Paprika & Murat Aşık, Hande Ünsal, İrem Derici, Kurtuluş Kuş, Murat Güneş, Onur Büyüktopçu, Özay Bakır, Önder Tiryaki, Pelin Öztekin, Pınar Soykan, Simge, Sibel Arna, Seçkin Süngüç, Şeyda Coşkun, Yeliz, Yonca Evcimik ve Ziynet Sali'nin de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

'KOCAMAN GÜLÜMSEDİĞİMİZ KARELER KALSIN'

Doğum günüyle ilgili duygularını paylaşan Özgür Aras, şu sözleriyle geceye anlam kattı: 'Her sene doğum günümü bambaşka bir konseptle kutluyorum. Şu gelip geçici dünyada bir anımız olsun, kocaman güldüğümüz fotoğraf kareleri kalsın istiyorum. Ne mutlu bana ki tüm dostlarım yanımda.'

Geceden renkli kareler ve eğlenceli videolar kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Davetlilerin paylaşımlarıyla geceye ait görüntüler adeta dijital platformlara taşarken, Özgür Aras'ın doğum günü kutlaması magazin dünyasında günün en çok konuşulan organizasyonları arasında yer aldı.