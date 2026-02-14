Çiğli Belediyesi, Sevgililer Günü haftasında düzenlediği özel etkinliklerle ilçede unutulmaz iki akşama imza attı. Kahkaha ile romantizmi bir araya getiren programlar, vatandaşlardan tam not aldı.

İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, ilçede sosyal yaşamı canlandırarak her yaştan vatandaşı aynı çatı altında buluşturdu. Sevgililer Günü haftası kapsamında gerçekleştirilen, hem güldüren hem de duygulandıran programlar, Çiğli'de aşk ve kahkaha dolu anlara sahne oldu.

Kahkaha Dolu Bir Gece

12 Şubat Perşembe günü Fakir Baykurt Salonu'nda sahnelenen 'Çiğli Komedi Akşamları - Sevgililer Günü Özel' programında, Emrah Bari performansıyla izleyenleri kahkahaya boğdu. Gündelik hayatın içinden kesitleri ve ilişkiler üzerine esprileriyle salonu dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşatan Bari, alkışlarla sahneden ayrıldı.

Geceye şarkılarıyla renk katan Serkan Sakin ise izleyicilere hem duygusal hem eğlenceli anlar yaşattı. Kahkaha ile müziğin iç içe geçtiği program, Sevgililer Günü haftasına neşeli bir başlangıç oldu.

Aşk Ezgileri Kalplere Dokundu

13 Şubat Cuma akşamı ise bu kez sahne romantizme bırakıldı. 'Aşka Dair Müzik Dinletisi' ile salonu dolduran müzikseverler, aşkın en güzel şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Duygusal ezgiler eşliğinde kimi çiftler anılarını tazelerken, kimi dinleyiciler de müziğin büyüsüne kapıldı.

Başkan Yıldız: 'Çiğli'de Sevgiyi ve Dayanışmayı Büyütüyoruz'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Sevgililer Günü haftasında düzenlenen etkinliklere ilişkin yaptığı değerlendirmede, sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemine vurgu yaptı. Yıldız, 'Çiğli'de yalnızca altyapı ve fiziki yatırımlarla değil, sosyal ve kültürel çalışmalarımızla da kent yaşamını zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Sevgililer Günü haftasında düzenlediğimiz etkinliklerle hemşehrilerimizi bir araya getirerek sevgiyi, dayanışmayı ve paylaşmayı büyütmek istedik. Katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza ve emeği geçen sanatçılarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.