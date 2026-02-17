Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sunmak ve annelerin çocuklarıyla beraber kaliteli zaman geçirmelerine imkân sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Anne & Çocuk Etkinlik Merkezi ve Kafe’yi hizmete açtı. 2-6 yaş arası çocuklar için hazırlanan merkez, anneler için de güvenli bir buluşma noktası olacak.

Hürriyet Mahallesi’nde hizmet verecek merkezin açılış törenine; AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda aile ve çocuk katıldı. Açılışta çocuklar, oyun alanlarını ve atölyeleri gezerek etkinliklere katılırken aileler de merkezi yakından inceleme imkânı buldu. Yeni merkez, çocuklardan ve ailelerden tam not aldı.

“ÇOCUKLARIMIZI GÜZEL BİR GELECEĞE HAZIRLAMAK EN ÖNEMLİ SORUMLULUĞUMUZ”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada projenin aile yapısını güçlendiren önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekerek, “Gaziosmanpaşa gibi genç nüfusa sahip bir ilçeyi geleceğe hazırlamak en önemli sorumluluklarımızdan biri. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin dört bir yanında yeni eğitim merkezleri açmaya devam ediyoruz. Evlatlarımızın imkânlarının her geçen gün daha ileriye taşımak için çalışmalarımız sürecek. Gaziosmanpaşa’mızın evlatlarının bir araya gelerek gelişim gösterecekleri, onları yetiştiren kıymetli annelerimizin de çeşitli faaliyetlerde sosyalleşeceği çok değerli bir merkezin açılışını gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın güzel bir geleceğe hazırlanması adına bu anlamlı projeye imza atan Belediye Başkan Vekilimiz Eray Karadeniz’e ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİRLER BÜYÜDÜKÇE BU TARZ PROJELER DAHA FAZLA ÖNEM KAZANIYOR”

Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden konuşmasında, “Şehirlerimiz büyüdükçe bu gibi çalışmaların önemi daha çok artıyor. Bu açıdan çok iyi düşünülerek planlanmış bir proje. Bu güzel merkezimizin ilçemize kazandırılmasına vesile olan Belediye Başkan Vekilimiz Eray Karadeniz’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“HER ADIMIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN VE AİLELERİMİZİN MUTLULUĞU İÇİN”

Açılış konuşmasında, merkezin ilçeye kazandıracağı değere vurgu yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, “Göreve başladığımız 7 aylık zaman diliminde, belediyemizin en çok çocuklar ve gençler için çalışacağını belirttik. Gaziosmanpaşa, genç bir ilçe ve çocuk nüfusu oldukça yüksek. Merkezimiz, çocuklarımızın güvenle vakit geçireceği ve annelerimizin sosyalleşebileceği bir ortam sunuyor. Eğitmenlerimiz, yaş gruplarına göre sınıflarda çocuklarla yakından ilgilenecek; anneler çocuklarını güvenle eğitmenlerimize emanet edebilecek ve kafe bölümünde sosyalleşebilecekler. Hedefimiz bu modeli ilçemizin tüm mahallelerine yaymak ve ailelere daha fazla sosyal alan sunmak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Merkezimiz, Gaziosmanpaşa’mıza hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“AİLELER MUTLU OLURSA TOPLUMUMUZ HER ZAMAN DAHA GÜÇLÜ OLUR”

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş, “Aile mutluysa toplum her zaman daha güçlüdür. Bu anlayış ile çocuklarımız için öğretici ve eğlenceli bir etkinlik alanı, annelerimiz için bir nefes alma alanı sunan bu güzide eseri ilçemize kazandıran Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekilimiz Eray Karadeniz’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÇOCUKLARIN EĞLENİRKEN ÖĞRENECEĞİ GÜVENLİ ALANLAR TASARLANDI

Toplam 350 metrekare alan üzerine kurulan ve 110 kişilik kapasiteye sahip merkez, hafta içi her gün ve cumartesi günleri 08.30 – 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Eğitmenlerle birlikte 11 personelin görev alacağı merkezde, saatlik olarak belirlenen seanslarda 50 çocuk etkinliklere katılabilecek.

Merkezde yer alan çok fonksiyonlu atölyeler, hareket ve spor alanları kum oyun alanı, oyun parkurları; çocukların duyusal, motor ve yaratıcı gelişimini destekleyecek şekilde tasarlandı. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek etkinliklerle çocukların hem güvenli bir ortamda vakit geçirmesi hem de sosyal becerilerini geliştirmesi hedefleniyor. Merkezde aynı zamanda, anneler için diyetisyen hizmeti ve spor eğitimi de sunulacak.

ANNELER İÇİN YEPYENİ BİR BULUŞMA NOKTASI

Etkinlik merkezi bünyesinde yer alan kafe bölümü ise annelere yeni bir sosyal bir ortam sunuyor. Çocuklar güvenli alanlarda eğlenceli vakit geçirirken anneler de kafr bölümünde dinlenme ve sosyalleşme imkânı bulacak. Proje, aile içi etkileşimi güçlendirmenin yanı sıra mahalle ve komşuluk kültürüne de yeni bir dinamizm kazandırmayı amaçlıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ilçede çocuk ve aile odaklı projeleri hayata geçirmek için çalışmalarına devam ediyor.