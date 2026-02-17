Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu alışveriş yapabilmesi amacıyla harekete geçen İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fırın, market ve gıda satış noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde özellikle ekmek üretimi ve temel gıda ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı.

İlçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda ekmek gramajı, üretim alanlarının hijyen koşulları, çalışanların bone ve eldiven kullanımı gibi kurallar titizlikle kontrol edildi. Yapılan tartımlarda ekmeklerin belirlenen gramaj standartlarına uygun olup olmadığı denetlenirken, iş yerlerinin temizlik kurallarına riayet edip etmediği de incelendi.

Marketlerde ise son tüketim tarihi (S.T.T.) geçmiş ürünler, ürünlerin muhafaza koşulları, raf düzeni ve genel hijyen kuralları mercek altına alındı. Ekipler ayrıca reyon-kasa fiyat uyumunu kontrol ederek etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığını inceledi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tespit edilen eksiklikler hakkında ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlarda yasal işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Ramazan ayında özellikle ekmek ve temel gıda ürünlerine olan talebin artması nedeniyle denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumanın öncelikli görevleri olduğunu vurguladı. Yetkililer ayrıca, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları İzmit Belediyesine bildirmelerinin denetim süreçlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

İzmit Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da denetimlerini yoğunlaştırarak hem halk sağlığını korumayı hem de adil ve şeffaf ticaret ortamının sürdürülmesini sağlamayı hedefliyor.