ALMANYA (İGFA) - Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Türk Medya Zirvesi'nde, uzun yıllara yayılan gazetecilik çalışmaları ve diaspora medyasına katkıları nedeniyle Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz, 'Avrupa'da Yılın Türk Gazetecisi' ödülüne layık görüldü.

Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Paşa Akbaş tarafından çok sayıda seçkin davetli huzurunda törenle takdim edilen ödülün gazetecilik alanındaki uzun soluklu çalışmaları, diaspora medyasına katkıları ve Avrupa'daki Türk toplumuna yönelik yayıncılık faaliyetleri nedeniyle Vatan Öz'e verildiği belirtildi.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Vatan Öz, bu ödülden onur duyduğunu belirterek, İngiltere ve Avrupa'daki Türk toplumuna, okurlarına ve destek verenlere, Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Paşa Akbaş'a da teşekkür eden Öz, mesleği icra ederken ailesinin de uzun yıllar boyunca fedakarlığına dikkat çekti.

ÇALIŞTAYDA KONUŞTU

Zirve kapsamında düzenlenen medya çalıştayında da konuşan Öz, Avrupa'daki Türk medyasının yapısal sorunlarına değindi.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) resmi dergisi olan 'Küresel' de yayımlanan makalesinde de bahsettiği gibi Avrupa'daki Türk medyasının devletten maddi destek talep etmediğini belirten Öz, 'Yurtdışında faaliyet gösteren Türk medya kuruluşları, fiilen Türkiye'nin kamu diplomasisi ve kültürel iletişim ağının önemli bir parçası olarak görev yapmaktadır. KGK Birleşik Krallık Temsilcisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki, KGK gibi kamu diplomasisine destek veren az sayıda kuruluş ile birlikte Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelerde kesintisiz yayın yapan bu medya kuruluşları, Türkçe'nin korunması, Türkiye'nin doğru tanıtımı ve diaspora ile anavatan arasındaki bağın güçlendirilmesi açısından stratejik rol üstlenmektedir. Hâli hazırda Türkiye'de medya kuruluşlarına yönelik çeşitli teşvik ve destek mekanizmaları uygulanmakta olup, yurtdışındaki Türk medya kuruluşları bu sistemin dışında kalmaktadır. Oysa akredite, yasal statüye sahip ve düzenli yayın yapan diaspora medya kuruluşlarının da benzer bir çerçevede değerlendirilmesi, kamu diplomasisi açısından önemli katkılar sağlayacaktır' dedi.

VATAN ÖZ KİMDİR?

Birleşik Krallık'ta (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) yaklaşık 30 yıldır gazetecilik yapan Vatan Öz, Londra'da Avrupa Gazetesi'ni 25 yıldır aralıksız yayımlıyor. Bugüne kadar 1253 sayı yayımlanan gazete, bu hafta 25'inci kuruluş yılını kutladı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 1992 yılında eğitimine başlayan Öz, öğrencilik yıllarında medya araştırmaları alanında çalışmalar yürüttü. 1992-1996 yılları arasında Türk medyasına yönelik araştırmalar yaptı. Araştırmaları Aktüel, Tempo ve Hürriyet gibi yayın organlarında yer aldı. Öz, öğrencilik döneminde Power FM, Number One FM, Sabah, Hürriyet, Star TV ve İstanbul FM gibi kuruluşlara medya araştırmaları gerçekleştirdi.

Mezuniyetinin ardından Londra'ya yerleşen Öz, yaklaşık 30 yıldır İngiltere'de yaşamını sürdürüyor.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Birleşik Krallık Temsilcisi, Foreign Press Association (FPA) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyelikleri olan Öz, gazetenin yanısıra ikisi İngilizce yayın yapan altı haber portalını da yönetiyor. 1993 yılında TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alan Öz, uluslararası medya kuruluşlarında konuşmalar yaptı. BBC, Reuters, MTV ve The Guardian gibi kurumlarda sunumlar ve konuşmalar yaptı, toplantılarda yer aldı; çeşitli ülkelerde panel ve konferanslara katıldı. Öz, Birleşik Krallık'ta University of Wales Trinity Saint David Üniversitesi'nden MBA derecesine sahip.