Simge, her kış geleneksel hâle getirdiği ve büyük ilgi gören konser serisini tamamladı.

İSTANBUL (İGFA) - Şehir şehir gezdiği turnede dünden bugüne hit şarkıları, sahnede söylemekten vazgeçemediği özel parçalar ve arabesk dokunuşlarla müzikseverlere duygu dolu geceler yaşattı.

Turnesini bitirir bitirmez İstanbul'a dönen Simge, Pazar gecesi Vadi Jolly Joker'de sahne aldı.

Pazar gecesi olmasına rağmen tüm biletleri günler öncesinden tükenen konserde Simge, şarkıları kadar enerjisi ve güzelliğiyle de geceye damga vurdu.