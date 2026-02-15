Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, 14 Şubat Sevgililer Günü akşamı Grand Sapphire Resort Hotel sahnesinde dinleyicilerine unutulmaz bir konser verdi.

İSTANBUL (İGFA) - Bu özel gecede misafirleri şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla büyüleyen Sibel Can, 'Sevgi hayatta en önemli şey. Sevginin olmadığı yerde hayat olmaz. Herkesin Sevgililer Günü'nü kutluyorum, her günlerinin bugün kadar özel geçmesini diliyorum' sözleriyle dinleyicilere seslendi.

Geçtiğimiz yıl Sevgililer Günü'nde Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerle buluşturduğu Drama adlı albümünün birinci yılında, sevilen şarkıları yeniden canlı olarak seslendiren sanatçı, repertuvarıyla da büyük beğeni topladı.

Klasikleşmiş hit parçalarının yanı sıra Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nin en seçkin örneklerini eşsiz yorumu ile seslendiren Sibel Can, sahnedeki zarafetiyle bir kez daha hayran bıraktı.

Amor Gariboviç'in geceye özel hazırladığı elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, şarkıları kadar enerjisi ve sahne karizmasıyla da tüm bakışları üzerine topladı.